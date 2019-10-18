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До 15 листопада львів’яни можуть подавати заявки на участь у Програмі співфінансування реставрації балконів у будинках-пам'ятках архітектури

Суспільство | 18-10-2019, 10:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
Місто напрацювало вже третю Програму співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам'ятках архітектури, яку нещодавно було затверджено рішенням виконавчого комітету. До 15 листопада мешканці можуть подавати заявки на реставрацію балконів. Фінансова частка мешканців становитиме 10 тис. грн. за один балкон.

«Цю програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкону має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс — це 10 тис. грн. Решту суму вартості оплачує місто.

Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза цієї документації, проведення тендерної закупівлі, бо це буде тендерна закупівля, укладання договору з підрядником.

Мешканець має звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву відповідного зразка. Він має бути готовий до співфінансування, забезпечити виконавцю робіт доступ до електроенергії і має мати підписаний охоронний договір.

Ми буде брати лише ті балкони, які виходять на головний фасад у будинках пам’ятках архітектури.

Програму схвалено рішенням виконавчого комітету. Тому мешканці до 15 листопада можуть подавати заявки на участь у цій програмі.

Сподіваюся що до кінця року частину заявок ми опрацюємо, щоб з настанням теплої погоди вже наступного року розпочати роботи", — розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

Нагадаємо, у місті з 2018 року діє програма співфінансування реставрації дверей та брам, а цього року розпочала діяти програма реставрації вікон.
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