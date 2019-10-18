Екскурсія, яка перетворилась на тихе полювання Суспільство | 18-10-2019, 11:13 0 70



Як же впоратися з осіннім сумом? Вчителі та учні Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 під час екскурсії у ДП «Рава-Руське лісове господарство» це наглядно продемонстрували.



Бути щасливим, виявляється, дуже легко. Достатньо прогулятися по осінньому дендропарку, побігати по опалому листю, а якщо з вами учні 3-го класу то яскраві емоції вам гарантовані!



А все розпочалось у музеї лісу, де малюки із задоволенням розглядали експонати, слухали про флору і фауну нашої місцевості, цікавились лісівничим життям та дарували нам свої усмішки.



Друга частина екскурсії відбулась у дендропарку, де діти мали змогу спостерігати як ростуть дерева та навіть знайшли опеньки. Дуже нас тішить, що учні 3-го класу відразу визначили, що це є їстівні гриби та навіть знають їх назву. Ми дякуємо нашим гостям за цікавість до лісу та чекаємо наступної зустрічі!



За інформацією ДП "Рава-Руське лісове господарство"