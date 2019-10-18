В області відбулися показові навчання з пошуку і рятування людей в умовах гірської місцевості Суспільство | 18-10-2019, 14:11 0 43

Сьогодні, 18 жовтня, поблизу населеного пункту Труханів Сколівського району відбулися показові навчання ГУ ДСНС України у Львівській області щодо пошуку і рятування людей в умовах гірської місцевості на території Львівської області.



Перед початком навчань голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин від імені облради привітав учасників заходу, побажавши всім удачі в змаганнях. «Безпека громадян – це найголовніше завдання!», - сказав він.



Варто зауважити, що під час навчань надзвичайники відпрацьовували такі елементи:



- Демонстрація техніки і оснащення підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області.



- Організація управління під час здійснення пошуково-рятувальних робіт у гірській (лісистій) місцевості.



- Проведення розвідки заблукалих у гірській (лісистій) місцевості за допомогою наземних пошукових груп, кінологічних розрахунків та сучасних засобів повітряної розвідки (квадрокоптерів).



- Рятування людей в гірській місцевості різними способами.



- Рятування людей на водних об’єктах в гірській місцевості силами підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області та водолазно-рятувальною службою.



- Надання медичної та психологічної допомоги постраждалим.



Основна мета навчань – продемонструвати можливості спільних дій ГУ ДСНС, водолазно-рятувальної служби, кінологів, медиків, поліції у пошуку і рятуванні людей в горах.



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