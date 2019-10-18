Припинення діяльності фізичної особи-підприємця ‒ зняття з податкового обліку та податкова звітність Суспільство | 18-10-2019, 14:18 0 45



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до Порядку обліку платників №1588 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#n340) підставою для зняття фізичної особи-підприємця (далі ‒ ФОП) як платника податків з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП.

Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності від державного реєстратора.

ФОП зобов’язана забезпечити остаточну сплату податків та зборів з бюджетами від провадження підприємницької діяльності та подати наступну звітність:

ФОП (загальна система оподаткування) протягом 30 календарних днів зобовʼязана подати ліквідаційну податкову декларацію про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

ФОП (спрощена система оподаткування) подає податкові декларації востаннє за податковий (звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Звіт по ЄСВ (незалежно від системи оподаткування) із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ФОП - протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Слід зазначити, що термін протягом якого контролюючим органом приймається рішення про призначення документальної позапланової перевірки при припиненні діяльності ФОП законодавством не визначено.

