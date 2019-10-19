   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 19/10/2019 В Закарпатті відбулась зустріч митних експертів з України, Угорщини та Словаччини...>> Для недопущення зриву опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі виділять кошти із обласного бюджету...>> Львів’ян запрошують на грандіозний фестиваль здорового способу життя Lviv Fitness Weekend...>> На Львівський Безпековий Форум зареєструвалося близько 200 учасників-експертів...>> Чотири компанії претендують на право проводити рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища...>> Податкову знижку на навчання можна отримати до кінця року, — ГУ ДПС Львівської області...>> «Coloratura Opera Lab»: світові метри дали у Львові майстер-класи для молодих оперних співаків...>> Мерія не віддасть землю винзаводу на Погулянці під забудову: проведений аукціон — це афера...>> Львівська митниця ДФС скерувала до Держбюджету України майже 15 мільярдів гривень...>> Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Обстріл авто у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного у вбивстві...
18-10-2019, 10:38  >>> 
На Львівщині судять злодіїв, які обікрали магазин...
16-10-2019, 13:21  >>> 
Стрілянина у Філадельфії: є жертви...
14-10-2019, 06:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Міська дитяча лікарня Львова отримала 4 надсучасні інкубатори для виходжування новонароджених діток...
15-10-2019, 16:55  >>> 
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 

Для недопущення зриву опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі виділять кошти із обласного бюджету

Суспільство | 18-10-2019, 19:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    
Сьогодні, 18 жовтня, відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ.

За підсумками комісії прийнято рішення щодо визнання ситуації надзвичайною у зв’язку із неспроможністю виконання взятих на себе зобов’язань управляючою компанією.

«Першочергове наше завдання – забезпечити людей теплом. 60 тисяч людей не можуть залишитись взимку без теплопостачання, відповідно наш пріоритет – якнайшвидше запустити тепло», - наголосив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Для недопущення зриву опалювального сезону на АТ «Укрзалізниця» покладено обов’язки здійснення функцій оператора систем розподілу відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» у містах Новий Розділ та Новояворівськ.

У межах засідання також вирішили, що частину коштів, необхідну для запуску ТЕЦів, першочергово на погашення заборгованості заробітної плати працівникам, співфінансуватимуть з обласного та місцевих бюджетів. Кошти скерують на поворотній основі, тобто згодом управитель повинен їх повернути у бюджет.

Окрім того, департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА спільно з органами місцевого самоврядування доручили забезпечити допомогу для виконання аварійно-ремонтних робіт та ліквідації проривів на аварійних ділянках мереж теплопостачання у м. Новий Розділ.
   Новини по темі: Суспільство
В Закарпатті відбулась зустріч митних експертів з України, Угорщини та Словаччини...
18-10-2019, 19:52  >>> 
Для недопущення зриву опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі виділять кошти із обласного бюджету...
18-10-2019, 19:50  >>> 
Податкову знижку на навчання можна отримати до кінця року, — ГУ ДПС Львівської області...
18-10-2019, 17:07  >>> 
Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій...
18-10-2019, 15:24  >>> 
Від юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 158,8 млн грн податку на нерухоме майно...
18-10-2019, 14:19  >>> 
Припинення діяльності фізичної особи-підприємця ‒ зняття з податкового обліку та податкова звітність...
18-10-2019, 14:18  >>> 
В області відбулися показові навчання з пошуку і рятування людей в умовах гірської місцевості...
18-10-2019, 14:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: арешт Гладковського, подання на Дубневича...
18-10-2019, 08:49  >>> 
Головні новини середи і ночі: "судова реформа" Зеленського, лист Трампа президенту Туреччини...
17-10-2019, 08:41  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Україна на Євро-2020, Пристайко про план "Б" по Донбасу...
15-10-2019, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Комітет Ради "втиху" підтримав альтернативний урядовому законопроект про ринок землі...
18-10-2019, 10:43  >>> 
ГПУ повідомила Лукаш про зміну підозри...
18-10-2019, 08:46  >>> 
За 50 днів парламент розглянув 222 законопроекти – голова Верховної Ради...
18-10-2019, 08:45  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SkyUp запустив рейси до Праги зі Львова й Харкова...
18-10-2019, 10:42  >>> 
Мінфін обговорює з МВФ, як повернути 155 мільярдів, інвестованих в "Приватбанк"...
18-10-2019, 10:41  >>> 
Бізнес вірить, що гривня зміцнюватиметься, а інфляція знижуватиметься — НБУ...
17-10-2019, 10:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Закарпатті відбулась зустріч митних експертів з України, Угорщини та Словаччини...
18-10-2019, 19:52  >>> 
Для недопущення зриву опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі виділять кошти із обласного бюджету...
18-10-2019, 19:50  >>> 
Податкову знижку на навчання можна отримати до кінця року, — ГУ ДПС Львівської області...
18-10-2019, 17:07  >>> 
   ВладаВлада
Посол США в ЄС вказав на ключову роль авдоката Трампа у тиску на Україну...
18-10-2019, 10:39  >>> 
У Трампа випадково визнали, що тиснули на українську владу...
18-10-2019, 08:42  >>> 
Трамп каже, що міністр енергетики США піде з посади до кінця року...
18-10-2019, 08:42  >>> 
   КультураКультура
Мощі святого апостола Андрія Первозванного 20 жовтня привезуть до Львова...
15-10-2019, 16:57  >>> 
У Львові відбулась урочиста академія з нагоди 30-ліття діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької...
04-10-2019, 17:38  >>> 
Незрячі львів’яни виступають з концентрами в Полтаві та Кропивницькому...
03-10-2019, 13:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:52 В Закарпатті відбулась зустріч митних експертів з України, Угорщини та Словаччини
19:50 Для недопущення зриву опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі виділять кошти із обласного бюджету
17:10 Львів’ян запрошують на грандіозний фестиваль здорового способу життя Lviv Fitness Weekend
17:09 На Львівський Безпековий Форум зареєструвалося близько 200 учасників-експертів
17:08 Чотири компанії претендують на право проводити рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища
17:07 Податкову знижку на навчання можна отримати до кінця року, — ГУ ДПС Львівської області
17:02 «Coloratura Opera Lab»: світові метри дали у Львові майстер-класи для молодих оперних співаків
16:58 Мерія не віддасть землю винзаводу на Погулянці під забудову: проведений аукціон — це афера
15:25 Львівська митниця ДФС скерувала до Держбюджету України майже 15 мільярдів гривень
15:24 Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій

   Анонси
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
Молодь запрошують на зустріч Тезе у Вроцлаві...
07-10-2019, 16:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Х ювілейне Свято Сиру і Вина — місце зустрічі справжніх гурманів...
07-10-2019, 16:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования