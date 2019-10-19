Для недопущення зриву опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі виділять кошти із обласного бюджету Суспільство | 18-10-2019, 19:50 0 73 Сьогодні, 18 жовтня, відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ.



За підсумками комісії прийнято рішення щодо визнання ситуації надзвичайною у зв’язку із неспроможністю виконання взятих на себе зобов’язань управляючою компанією.



«Першочергове наше завдання – забезпечити людей теплом. 60 тисяч людей не можуть залишитись взимку без теплопостачання, відповідно наш пріоритет – якнайшвидше запустити тепло», - наголосив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.



Для недопущення зриву опалювального сезону на АТ «Укрзалізниця» покладено обов’язки здійснення функцій оператора систем розподілу відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» у містах Новий Розділ та Новояворівськ.



У межах засідання також вирішили, що частину коштів, необхідну для запуску ТЕЦів, першочергово на погашення заборгованості заробітної плати працівникам, співфінансуватимуть з обласного та місцевих бюджетів. Кошти скерують на поворотній основі, тобто згодом управитель повинен їх повернути у бюджет.



Окрім того, департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА спільно з органами місцевого самоврядування доручили забезпечити допомогу для виконання аварійно-ремонтних робіт та ліквідації проривів на аварійних ділянках мереж теплопостачання у м. Новий Розділ.



