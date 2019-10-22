Солдати США, які покидають Сирію, будуть передислоковані в Ірак Суспільство | 21-10-2019, 02:26 0 128 Військовослужбовці США, які покидають Сирію, будуть передислоковані в північний Ірак, де продовжать боротися проти "Ісламської держави".



Джерело: міністр оборони США Марк Еспер, передає BBC.



Водночас голова Пентагону зазначив, що ситуація в регіоні нестабільна, і плани американських військових можуть змінитися.



Еспер також заявив журналістам, що США, на його думку, могли б скоротити кількість своїх військовослужбовців в Афганістані до 8,6 тисяч осіб без шкоди для проведення контртерористичних операцій в регіоні.



Однак, будь-яке виведення військ можливе тільки в рамках мирної угоди з Талібаном - зазначив міністр.



"Мета — домогтися мирної угоди, кінець кінцем, це кращий варіант просування вперед", — запевнив Еспер.



Нагадаємо:



9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".

Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.

9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.