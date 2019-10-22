У Конго 30 пасажирів автобусу згоріли живцем Суспільство | 21-10-2019, 07:53 0 107 У Конго перекинувся та загорівся автобус з більш ніж ста пасажирами, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули.



Джерело: телеканал Aljazeera



"Щонайменше 30 людей загинули в неділю, коли заповнений автобус вилетів з дороги на шосе на захід від столиці Демократичної Республіки Конго міста Кіншаса та спалахнув", - йдеться у повідомленні Червоного хреста.



Передбачається, що у автобуса відмовили гальма.



Постраждала пасажирка повідомила, що у транспортному засобі перебувало понад 100 людей, багато тіл під час пожежі були спалені до невпізнання.



"Наразі відомо про 30 загиблих, у 18 інших опіки третього ступеня... Ми продовжуємо роботу з пошуку тіл", - повідомили в організації.



