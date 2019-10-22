|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Конго 30 пасажирів автобусу згоріли живцем
|Суспільство | 21-10-2019, 07:53
| 0 107
|
|У Конго перекинувся та загорівся автобус з більш ніж ста пасажирами, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули.
Джерело: телеканал Aljazeera
"Щонайменше 30 людей загинули в неділю, коли заповнений автобус вилетів з дороги на шосе на захід від столиці Демократичної Республіки Конго міста Кіншаса та спалахнув", - йдеться у повідомленні Червоного хреста.
Передбачається, що у автобуса відмовили гальма.
Постраждала пасажирка повідомила, що у транспортному засобі перебувало понад 100 людей, багато тіл під час пожежі були спалені до невпізнання.
"Наразі відомо про 30 загиблих, у 18 інших опіки третього ступеня... Ми продовжуємо роботу з пошуку тіл", - повідомили в організації.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Небезпечний» вояж Під капотом автомобіля громадянка приховала понад 600 штук білизни...
|22-10-2019, 09:52
| >>>
|На кордоні з Польщею вилучили 640 незадекларованих валіз на понад півмільйона гривень...
|22-10-2019, 09:47
| >>>
|ООС: зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню...
|22-10-2019, 08:46
| >>>
|Число переселенців в Сирії досягло 180 тисяч...
|22-10-2019, 08:41
| >>>
|Сканери, придбані ДФС для митниці, не працюють — Нефьодов...
|22-10-2019, 08:30
| >>>
|Склади Закарпатської митниці ДФС поповнились чеським пивом та японським мотоциклом...
|21-10-2019, 21:57
| >>>
|У Львові презентували Освітній парламентський центр, а дітям провели інтерактивний урок про парламент...
|21-10-2019, 19:17
| >>>
|