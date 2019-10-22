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Десятки тисяч людей у Лівані вимагають відставки уряду
|Суспільство | 21-10-2019, 07:55
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|Десятки тисяч демонстрантів вже три дні влаштовують масові акції в різних містах Лівану, протестуючи проти корупції та підвищення податків.
Джерело: українська правда
"Ми переконані в тому, що уряд не в змозі зробити необхідні кроки, щоб взяти ситуацію під контроль, тому ми вирішили закликати своїх міністрів до відставки", - сказав лідер християнської партії "Ліванські сили" Самір Джааджаа.
На тлі масових протестів ввечері в суботу, 19 жовтня, партія "Ліванські сили" вийшла зі складу правлячої в країні коаліції.
Демонстранти з радістю сприйняли звістку про вихід "Ліванських сил". У Тріполі мітингувальники запускали феєрверки. Вони закликали до виходу й інших партій коаліції та проведення дострокових виборів.
Нагадаємо:
Протести в Лівані спалахнули 17 жовтня через рішення уряду ввести податок на телефонні дзвінки через WhatsApp і інші месенджери.
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