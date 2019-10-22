ООС: найманці РФ 12 разів відкривали вогонь Суспільство | 21-10-2019, 08:50 0 101 20 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: звіт ООС



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли:



"За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає",- звітують військові.



З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню,без втрат.