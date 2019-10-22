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Тумани погіршують видимість в Україні

Суспільство | 21-10-2019, 08:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    
Зранку 21 жовтня в Україні – туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Джерело: ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр

Туман утримається в першій половині дня понеділка.
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