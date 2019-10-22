Озеленення території міста Сколе Суспільство | 21-10-2019, 10:19 0 171





У рамках проекту "Дерева для птахів" від Благодійного Фонду "Peli can live" учні та вчителі, працівники, батьки учнів Сколівської ЗОШ l-lll ступенів спільно з НПП "Сколівські Бескиди", за сприяння Сколівської міської ради та КЗ Сколівської районної лікарні'' озеленили територію міста Сколе.



''Птахи будуть бенкетувати на кущах та деревах цілу зиму'',- так висловився один із учасників проекту.



Адже, діти добре знають, що дерево покращує екологію, очищує повітря; захищає ґрунти. Дерева-домівка для сотень видів птахів та тварин,окраса вулиць. Робімо все з любов'ю і вона до кожного з нас повернеться сторицею.



Завжди приємно робити добрі справи! Допомагаймо нашим маленьким друзям - птахам!





За матеріалами публікації





Сколівська ЗОШ І-ІІІступенів



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