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Про порядок оподаткування доходів та подання звітності фізичною-особою-підприємцем до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Суспільство | 21-10-2019, 13:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ).
Згідно з п. 291.2 ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених гл. 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Відповідно до п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
Отже, новостворена фізична особа - підприємець є платником єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація, а доходи, отримані у цьому періоді, включаються до податкової декларації платника єдиного податку. Форму декларації платника єдиного податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 зі змінами. Декларація платника єдиного податку подається у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.
Доходи, отримані новоствореною особою у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування оподатковуються на загальних підставах відповідно до ст. 177 ПКУ.
Відповідно до п. 177.5 ст. 177 ПКУ фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем (п.п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).
Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177).
Тобто, новостворена фізична особа - підприємець в декларації про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу поряд з доходами від підприємницької діяльності вказує інші доходи, отримані нею, як фізичною особою - громадянином, за період від початку звітного податкового року до переходу на спрощену систему оподаткування, та відомості про рухоме та нерухоме майно.
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