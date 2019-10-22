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29 грудня відбудуться перші вибори у Нежухівській ОТГ
|Суспільство | 21-10-2019, 13:42
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18 жовтня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 29 грудня 2019 року, перші вибори у 6 об’єднаних територіальних громадах (2 міських, 1 селищній, 3 сільських ОТГ).
У Львівській області перші вибори відбудуться у Нежухівській об’єднаній територіальній громаді. Зараз на Львівщині є 40 ОТГ.
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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