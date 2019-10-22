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Як правильно «спрощенцям» сплатити єдиний податокна рахунки IBAN
|Суспільство | 21-10-2019, 16:50
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Податківці роз’яснюють, як правильно сплатити єдиний податок на рахунки IBAN фізичним особам – підприємцям, що працюють на ІІІ групі спрощеної системи оподаткування.
Для сплати єдиного податку в органах Казначейства відкриті два рахунки – з кодами класифікації доходів бюджету 18050401 та 18050400. Постає запитання, на який рахунок ФОП має перераховувати кошти?
З цього приводу Державна податкова служба повідомляє таке: єдиний податок сплачується фізичними особами ІІІ групи на код 18050401 у разі реєстрації платника в містах з районним поділом. Наприклад, Дніпро, Запоріжжя, Харків та ін.
ФОП, зареєстровані на інших територіях, мають сплачувати єдиний податок на код 18050400.
Прес-служба Державної податкової служби України
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