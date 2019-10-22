Склади Закарпатської митниці ДФС поповнились чеським пивом та японським мотоциклом Суспільство | 21-10-2019, 21:57 0 86

Напередодні в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав пасажирський мікроавтобус «Mercedes Sprinter» під керуванням громадянина України.

Формою проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор». Відтак своїми діями українець заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Під час митного контролю працівники митниці виявили 335 літрів чеського пива торгової марки «Vratislav» та бувший у користуванні мотоцикл іноземного виробництва торгової марки «Yamaha», об’єм двигуна 660 см. куб. Виявлений товар знаходився в багажному відсіку транспортного засобу.

Вартість виявлених товарів потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, 330 літрів пива та мотоцикл вилучено.

Закарпатська митниця ДФС



