|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню
|Суспільство | 22-10-2019, 08:46
| 0 47
|
|21 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: зведення ООС
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил стрілецької зброї та гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів.
"Внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - доповіли у штабі.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Небезпечний» вояж Під капотом автомобіля громадянка приховала понад 600 штук білизни...
|22-10-2019, 09:52
| >>>
|На кордоні з Польщею вилучили 640 незадекларованих валіз на понад півмільйона гривень...
|22-10-2019, 09:47
| >>>
|ООС: зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню...
|22-10-2019, 08:46
| >>>
|Число переселенців в Сирії досягло 180 тисяч...
|22-10-2019, 08:41
| >>>
|Сканери, придбані ДФС для митниці, не працюють — Нефьодов...
|22-10-2019, 08:30
| >>>
|Склади Закарпатської митниці ДФС поповнились чеським пивом та японським мотоциклом...
|21-10-2019, 21:57
| >>>
|У Львові презентували Освітній парламентський центр, а дітям провели інтерактивний урок про парламент...
|21-10-2019, 19:17
| >>>
|