ООС: зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню Суспільство | 22-10-2019, 08:46 0 47 21 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: зведення ООС



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил стрілецької зброї та гранатометів різних систем.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів.



"Внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - доповіли у штабі.



З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.