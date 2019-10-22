«Небезпечний» вояж Під капотом автомобіля громадянка приховала понад 600 штук білизни Суспільство | 22-10-2019, 09:52 0 18



Учора громадянка України як водій автомобіля «RENAULT KANGOO» поверталась з приватної поїздки з Республіки Польщі в Україну через митний пост «Угринів» смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». На підставі аналізу та оцінки ризиків автомобіль було скеровано в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там митники виявили понад 600 шт. білизни: шкарпеток, лосин, бюстгальтерів тощо.

Прихований від митного контролю товар містився за декоративними обшивками задніх та бокових дверей автомобіля, в нішах під передніми сидіннями, а також під капотом автомобіля.

Так, громадянка вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України вказаних товарів з використанням способів та засобів, що утруднюють їх виявлення. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар та авто вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

