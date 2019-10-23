На Буковині «контрабандистам-пустишкам» не вдалося відволікти прикордонників від пачкарів з товаром Суспільство | 22-10-2019, 12:41 0 97 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=TfbvbO86Imo&feature=youtu.be





Протидія Держприкордонслужби незаконному переміщенню сигарет стає дедалі жорсткішою. Для цього проводяться спеціальні операції (наприклад в рамках операції «Кордон-2019» охоронці рубежу затримали понад 900 тисяч пачок сигарет), частіше застосовується зброя та спецзасоби. Як наслідок, порушники шукають нові шляхи та засоби для незаконного переміщення тютюнових виробів та вдаються до інновацій.



Так, учора аби переправити понад півсотні ящиків сигарет, хитруни спробували порушити кордон одночасно на кількох ділянках. Щоправда завданням однієї із груп було відволікти увагу прикордонників. Для цих цілей правопорушники взяли дванадцять ящиків-пустишок. Старання пачкарів виявилися марними, прикордонники відділу «Красноїльськ» Чернівецького загону виявили обидві групи. Як наслідок, затримали одну з найбільших за останній місяць партію тютюнових виробів - 20 тисяч пачок сигарет різних марок. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 600 тисяч гривень.



Варто зазначити, що останнім часом на ділянці відділу «Красноїльськ» спостерігалася підозріла активність осіб, які могли бути причетними до контрабанди сигарет. Охоронці рубежу виявляли біля кордону з Румунією людей, але без вантажів і спроб перетинання держрубежу. Попри такі маневри, прикордонники не втрачали пильності і реагували на кожну спробу порушення кордону чи провокацію.



Загалом контрабандисти постійно демонструють креативність. Для переміщення сигарет використовують тепловізори, малі літальні апарати та безпілотники з сучасним навігаційним обладнанням, плавзасоби та водолазне спорядження, і навіть прокладають трубопроводи.



Та попри усі їх спроби, прикордонники тримають руку на пульсі та на кожну дію порушників шукають адекватну протидію.