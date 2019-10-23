Неподалік кордону з Росією затримали автомобіль з чотирма скакунами Суспільство | 22-10-2019, 13:41 0 89



Днями у Великописарівському районі на Сумщині прикордонники Сумського загону спільно з оперативними співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби зупинили автомобіль. Виявив автомобіль марки «ГАЗель» прикордонний патруль на автодорозі неподалік н.п. Лугівка, що у контрольованому прикордонному районі. Ним четверо громадян України перевозили коней. Всього в транспортному засобі, який рухався в напрямку кордону, перевозилось четверо скакунів.



Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що надане водієм для перевірки свідоцтво про реєстрацію автомобіля має ознаки підробки. Крім цього, на момент зупинки транспортного засобу будь-які товаросупровідні документи на коней були відсутні. Доставлені до місця затримання ветеринарно-санітарні паспорти на коней також викликали сумніви у прикордонників.



Наразі за порушення прикордонного режиму на водія, жителя Харківської області, а також пасажира, жителя одного з населених пунктів прикордоння Сумщини, складені адміністративні матеріали за ст. 202 КУпАП. Також за фактами можливої підробки реєстраційного документу на автомобіль та паспортного документу на тварин до Великописарівського відділення поліції направлені два повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Затриманий автомобіль разом з кіньми доставлено до відділення поліції для з’ясування походження вантажу та законності знаходження його в контрольованому прикордонному районі.





