У разі продажу товарів (надання послуг) фізична особа-підприємець (ФОП), що не застосовує РРО, на вимогу покупця повинен видати розрахунковий документ (товарний чек) Суспільство | 22-10-2019, 14:53 0 81



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у разі продажу товарів (надання послуг) фізична особа-підприємець (ФОП), що не застосовує РРО, на вимогу покупця повинен видати розрахунковий документ (товарний чек). Цього вимагає, зокрема, норма Закону про захист прав споживачів ‒ під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, який засвідчує факт купівлі, з відміткою про дату продажу.



ФОП, що не використовує під час продажу РРО, може видати в довільній формі товарний чек, накладну, розрахункову квитанцію, що підтверджує перехід права власності на товар від продавця покупцеві або підтверджує факт надання послуг.



При цьому такий розрахунковий документ (товарний чек) повинен частково відповідати вимогам до фіскального чеку, що виписані в Положенні про форму та зміст розрахункових документів, затвердженому наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-16), а саме:



· найменування господарської одиниці;



· адресу господарської одиниці;



· ПІБ ФОП;



· РНОКПП (ідентифікаційний код);



· кількість, вартість товару (послуги);



· вартість одиниці виміру товару (послуги);



· назва товару (послуги);



· загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг);



· дату (день, місяць, рік) проведення розрахункової операції.