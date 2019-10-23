Закарпатські митники вилучили в українця автомобіль через приховування його справжньої вартості Суспільство | 22-10-2019, 15:00 0 84

На митному посту «Ужгород» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне ввезення в Україну транспорт засобу. Українець обрав для проходження митного контролю «червоний коридор». На пункт пропуску громадянин заїхав легковим автомобілем «TOYOTA AURIS» із транзитним номером. Прямував із Словаччини в Україну в приватних справах.

Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, через митний кордон України в митному режимі «імпорт» переміщувався автомобіль, 2011 року випуску, вартістю 53 тис. гривень.

В ході проведення митного контролю виникли сумніви щодо вартості переміщуваного транспортного засобу. За результатами проведення аналітично-пошукових заходів та звірки з митними органами Словаччини встановлено, що вартість автомобіля становить майже 67 тис. гривень.

Таким чином громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України легкового автомобіля «TOYOTA AURIS», з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України, як підстави для його переміщення документу, що містить неправдиві дані щодо вартості автомобіля.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, автомобіль вилучено.

Закарпатська митниця ДФС

