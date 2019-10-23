Про терміни подання платником єдиного податку заяви за формою № 1-ПДВ при переході за добровільним рішенням на загальну систему оподаткування Суспільство | 22-10-2019, 16:46 0 98

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), у випадках, встановлених розділом XIV ПКУ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п.181.1 ст.181 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п.182.1 ст.182 ПКУ, реєстраційна заява подається у строк, відповідно до норм п.183.3 ст.183 ПКУ.

Норми встановлені п.183.4 ст.183 ПКУ.

У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до п.п. «б» п.п.4 п.293.8 ст.293 ПКУ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ або особи, яка відповідає вимогам, визначеним п.п.6 п. 180.1 ст.180 ПКУ, реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних (п.183.3 ст.183 ПКУ).

Про сплату єдиного соціального внеску

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника і виконуються у першу чергу.

Обов'язки платників ЄВ виникають у ФОП, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, членів фермерського господарства та осіб які провадять незалежну професійну діяльність з дня їх державної реєстрації/ з початку провадження діяльності та припиняються після державної реєстрації закриття (припинення) ФОП/припинення відповідної діяльності. При цьому сплата внеску проводиться за місяць, у якому відбулася така реєстрація/припинення.

З 1 січня 2017 року всі фізичні особи - підприємці мають сплачувати ЄВ за себе на рівні мінімального страхового внеску щоквартально за виключенням пільгової категорії. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць, який на сьогодні становить 918,06 грн. (4173грн. (розмір мінімальної заробітної плати) х 22%);

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

З 1 січня 2020 року змінюється форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 січня 2020 року платники податків подаватимуть декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. Відповідні зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Нова форма податкової декларації від діючої відрізняється деякими особливостями, а саме:

доповнено рядок 8 декларації «категорія платника» новим критерієм «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку;

розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання при використанні права на податкову знижку, виокремлено у додаток Ф3;

в декларації у розділі ІІ «доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу» додатково виокремлено доходи «нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно - правового характеру» та «дохід, отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця»;

Нагадую, що з 01.01.2019 сплата податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) з доходів, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), здійснюється відповідно до Кодексу та Бюджетного кодексу України за місцезнаходженням таких земельних ділянок (часток, паїв), у зв’язку із чим в новій формі декларації передбачені деякі зміни у порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку.

У той же час акцентуємо увагу, що податкові зобов’язання по військовому збору з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) відповідно до вимог Кодексу визначаються в податковій декларації. При цьому сплата таких зобов’язань з військового збору здійснюється за податковою адресою.

Ухвалено законопроекти про запровадження єдиної звітності з ЄСВ та ПДФО

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Верховна Рада України 19 вересня ухвалила законопроекти №1057 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» та №1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб».

Ухвалені зміни значно спрощують роботу підприємцям, адже запроваджують з 1 січня 2021 року нову об’єднану звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Законопроектами передбачається, що замість 16 звітів (12 - по єдиному соціальному внеску і 4 - по податку на доходи фізичних осіб) - буде лише 4 щоквартальних. Це економить підприємцям час, а також зменшує кількість помилок та можливих санкцій у вигляді штрафів.

Законопроекти спрощують подання звітності з єдиного внеску:

- для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема, передбачено, що відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску з доходів від підприємницької діяльності або провадження незалежної професійної діяльності подаються у складі річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації);

- для фізичних осіб - платників єдиного податку передбачено подання звітності з єдиного внеску у складі податкової декларації платника єдиного податку;

- для страхувальників (підприємств та самозайнятих осіб, які використовують працю найманих працівників) запроваджується квартальна звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Доходи ФОП під час призначення субсидії

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у разі призначення житлової субсидії для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений в таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

однієї мінімальної заробітної плати - для платників єдиного податку першої групи;

двох мінімальних заробітних плат - для платників єдиного податку другої групи;

трьох мінімальних заробітних плат - для платників єдиного податку третьої групи.

При цьому для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої - третьої груп не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія (детальніше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2018-%D0%BF).

До уваги платників туристичного збору!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Міністерством фінансів України було затверджено нову форму податкової декларації з туристичного збору (наказ МФУ від 8 травня 2019 №186 (опубліковано 13.08.2019)), яка набрала чинності з 01.10.2019 року.

У зв’язку з набуттям чинності нової форми декларації з туристичного збору платникам збору необхідно звітувати за третій квартал 2019 року за «новою формою». Додатково: лист ДПС України від 30.09.2019р. №2140/7/99-00-04-04-03-18

Застосовування РРО підприємцями-єдинниками

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, застосовують реєстратори розрахункових операцій, у разі перевищення обсягу доходу понад 1 мільйон гривень.

З метою визначення обсягу доходу враховуються всі доходи, які відповідно до статті 292 Податкового кодексу України включаються до складу доходу платника за поточний звітний податковий рік.

Підприємці-єдинники, які реалізують технічно-складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби та вироби медичного призначення зобов’язані застосовувати РРО незалежно від обсягу доходу з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

ФОП 2 група. Ресторан. Можливість обслуговування суб’єктів господарювання на загальній системі оподаткування

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ФОП 2 групи спрощеної системи оподаткування можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, здійснювати виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

А чи можливо організовувати ресторанне обслуговування суб’єктів господарювання на загальній системі оподаткування таким платником єдиного податку?

Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 24.07.2002 №219 із змінами та доповненнями (далі – Правила), визначено, що заклад ресторанного господарства – організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.

Розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах (підприємствах) ресторанного господарства здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі (платіжні картки, платіжні чеки тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система тощо) або зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (п.3.2 Правил).

Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої групи, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства, має право приймати замовлення від суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які перебувають на загальній системі оподаткування, на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень, оскільки платник єдиного податку під час обслуговування таких замовлень здійснює продаж і організацію споживання продукції власного виробництва і закуплених товарів.

ФОП змінив адресу або прізвище, повинен протягом місяця з дня виникнення змін повідомити податкову службу

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до норм ПКУ у разі зміни прізвища, ім’я чи по батькові ФОП повинен протягом місяця з дня виникнення змін повідомити податкову службу шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з заповненням відповідного розділу.

Зміна місця проживання чи місця здійснення діяльності платниками єдиного податку 1 та 2 групи передбачає подання заяви протягом 20 днів місяця наступного за місяцем, в якому відбулися зміни, а платники 3 групи подають інформацію про такі зміни у заяві разом з квартальною декларацією.

Детальніше у пунктах 298.4 -298.7 статті 298 Податкового кодексу.

ФОП – пенсіонер ЄСВ не сплачує

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи – підприємці, незалежно від обраної системи оподаткування, звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Детальніше - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

