Сергій Дейнеко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Суспільство | 22-10-2019, 17:34 0 92



Туреччини в Україні



Сьогодні в Адміністрації Держприкордонслужби Сергій Дейнеко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.



Основні питання, які обговорювалися на зустрічі, стосувалися подальшої співпраці з прикордонної безпеки, в тому числі на морській ділянці, та пропуску осіб через державний кордон.



Як відмітив на початку зустрічі Сергій Дейнеко, прикордонне відомство зацікавлене у розвитку подальших кроків взаємодії з Туреччиною, яка є стратегічним партнером України, і додав, що двосторонні відносини між країнами засновані на довірі, взаєморозумінні та підтримці.



У свою чергу Ягмур Ахмет Гюльдере зазначив про підтримку України, як важливого партнера, у різних напрямках співробітництва.



У ході спілкування, зокрема наголошувалося на необхідності подальшого розвитку співпраці з припинення спроб використання громадянами підроблених документів під час перетину кордонів і взаємодії оперативних підрозділів в напрямку протидії незаконній міграції та торгівлі людьми.



Крім того, Голова Держприкордонслужби запропонував спільно провести роботу над створенням вичерпного списку питань, які б могли використовувати українські прикордонники у разі необхідних додаткових заходів контролю під час спілкування з громадянами Туреччини.



«Ми не маємо упередженого ставлення до громадян Туреччини і цінуємо ті відносини, які склалися. Крім того, ми будуємо нашу роботу так, щоб перетин державного кордону був комфортним для всіх громадян, які їдуть до нас зі зрозумілими цілями і які не несуть загрози Україні», - сказав Сергій Дейнеко.



Він додав, що розроблена анкета з запитаннями у різних ситуаціях дозволить правильно вибудувати спілкування правоохоронців з громадянами Туреччини.



Надзвичайний і Повноважний Посол Туреччини в Україні також запропонував збільшити кількість співробітників Держприкордонслужби, які можуть пройти мовні курси за підтримки Туреччини, аби таким чином підвищити рівень комунікації між громадянами і прикордонниками під час спілкування на кордоні.



Також він відмітив роботу українських прикордонників щодо викриття громадян Туреччини, які розшукуються за різні правопорушення.



Окремо зверталася увага, що нерідко такі особи намагалися незаконно потрапити в країни ЄС через територію України.



Акцентуючи увагу на постійному збільшенні пасажиропотоку між країнами Ягмур Ахмет Гюльдере назвав природнім і збільшення кількості ризиків. У той же час він висловив сподівання на порядне ставлення до громадян його країни, які отримують відмову у в’їзді в Україну.



Керівник Державної прикордонної служби України також звернувся до турецької сторони провести певну інформаційну кампанію, щоб довести до громадян Туреччини порядок в’їзду в Україну, в тому числі щодо необхідності в певних випадках підтвердження мети своєї подорожі. Окремо Сергій Дейнеко просив турецьку делегацію інформувати ДПСУ у разі отримання від громадян Туреччини інформації про можливі зловживання з боку прикордонників, особливо вимагання неправомірної вигоди, щоб вчасно реагувати на такі порушення і не допускати в майбутньому.





