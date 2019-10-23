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Тепер отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу
|Суспільство | 22-10-2019, 17:34
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|Охочим здійснити обмін посвідчення водія, Центр надання адміністративних послуг звертає увагу, що з 19 жовтня цього року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Відтак, процедура отримання посвідчення водія зазнала деяких змін.
Зокрема, процедура отримання посвідчення водія зазнала змін, основні з яких:
— отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;
— в особливих відмітках посвідчення водія передбачено внесення інформації про групу крові та резус-фактор власника посвідчення.
«Загалом зміни стосуються, передусім, майбутніх водіїв та автошкіл. Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія», — пояснюють в департаменті адміністративних послуг.
Ознайомитись з більш детальною інформацією можна на сайті Головного сервісного центу МВС України за посиланням cutt.ly/MegMyYM
Нагадаємо, здійснити обмін посвідчення водія можна, звернувшись у територіальні підрозділи ЦНАП на вул. К. Левицького, 67 та пр. Червоної Калини, 72а згідно графіку:
— вівторок — четвер 9.00 — 18.00
— п'ятниця 9.00 — 17.00
— субота 9.00 — 16.00.
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