Вибух у центрі Києва: двоє загиблих та одна поранена Суспільство | 23-10-2019, 00:45 0 107 Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.



Джерело: Поліція Києва, Facebook-сторінка "Информатор Киев"



Деталі: Як повідомляє поліція, близько 23-ї години ночі до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули вибухотехніки та лікарі.



Дослівно поліція: "По прибуттю правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано."



Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.







Як передає "Информатор", ймовірно, двоє чоловіків сиділи на східцях поблизу будівлі на Пушкінській, 34, та тримали в руках гранату, яка і вибухнула.