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Вибух у центрі Києва: двоє загиблих та одна поранена
|Суспільство | 23-10-2019, 00:45
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|Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.
Джерело: Поліція Києва, Facebook-сторінка "Информатор Киев"
Деталі: Як повідомляє поліція, близько 23-ї години ночі до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули вибухотехніки та лікарі.
Дослівно поліція: "По прибуттю правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано."
Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
Як передає "Информатор", ймовірно, двоє чоловіків сиділи на східцях поблизу будівлі на Пушкінській, 34, та тримали в руках гранату, яка і вибухнула.
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