Київ обігнав Пекін за рівнем забруднення повітря Суспільство | 23-10-2019, 08:24 0 75 Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.



Джерело: дані додатку AirVisual



Деталі: За інформацією ресурсу, такі показники є небезпечними для здоров’я людей. Серед лідерів забрудненого повітря також є бульвар Перова (145 одиниць) та масив Райдужний (122 одиниці) в Києві.





Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.

СКРІНШОТ З РЕСУРСУ AIRVISUAL

Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 одиниць.



Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником у 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 та Делі (Індія) – 190.