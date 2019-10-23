Один загиблий та 7 травмованих внаслідок ДТП на Миколаївщині Суспільство | 23-10-2019, 08:28 0 69 Одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження унаслідок зіткнення автомобілів на шляху "Благовіщенське - Миколаїв".



Джерело: поліція Миколаївської області



Деталі: Аварія трапилась близько 23 години ночі за участі автомобілів Mercedes Vito, у якому перебували шестеро осіб, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром



Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.



Дослівно: "Попередньо, внаслідок автопригоди пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП було доставлено до найближчого медичного закладу."