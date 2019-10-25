У Коцюбинському вкрали немовля – поліція оголосила "перехоплення" Суспільство | 23-10-2019, 14:20 0 105 У Коцюбинському Київської області жінка викрала немовля у матері та повезла 3-місячного хлопчика на авто в невідомому напрямку.



Поліція Київської області ввела план-перехоплення, щоб зупинити зловмисницю.



Поліція повідомляє: "Одинока мати напередодні познайомилася із, нібито, волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втікала на легковику срібного кольору".



За даними правоохоронців, "викрадачка із чорним волоссям, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси".



"Якщо вам стала відома інформація щодо можливого місцеперебування розшукуваної, просимо негайно повідомляти за телефоном 102", – закликає поліція.



Волонтерка Женя Михайленко пише у Facebook, що жінка отримала контакти матері у вайбер-групі для допомоги мамам.



"Сьогодні вранці приїхала і вони пішли з мамою малюка Оленою і з дитиною на пошту. Мама довірливо залишила малюка жінці і зайшла на пошту, коли вийшла жінки з малюком не виявилося… Зараз батьки оббігають камери, поліцію викликали", – повідомляє вона.



За словами Михайленко, прикмети викрадачки такі: років 25, чорне волосся, веснянки, окуляри для зору чорні, приїхала на сріблястому Ланосі.



Малюк був одягнений у різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку.