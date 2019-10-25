Між тканиною і холодильником: двоє українців намагалися провезти більше 20 смартфонів і ноутбуки Суспільство | 23-10-2019, 15:59 0 104 Мешканці Вінниччини намагалися провезти в Україну нові смартфони та ноутбуки. Прибувши з Польщі на МАПП «Шегині», один з них задекларував два рулони тканини та холодильник, інший заявив, що теж везе два рулони тканини та 20 пар кросівок.



Однак під час митного огляду їх автомобілів «Volkswagen Crafter”, в багажнику першого виявили 14 мобільних телефонів Samsung Galaxy S10, зарядний пристрій та три ноутбуки та 10 таких же телефонів і три ноутбуки в багажнику другого авто. Усі товари нові, в упаковках виробників і не задекларовані. У поясненнях чоловіки зізнались, що перевозили ці товари на прохання знайомих.



Так, громадяни намагались перемістити через митний кордон України вказаний товар без декларування, тобто не заявивши за встановленою формою точних відомостей, а саме – про його наявність та кількість. Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.