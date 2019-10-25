На кордоні з Польщею виявили незадеклароване медичне обладнання Суспільство | 23-10-2019, 20:14 0 110 Так, у пункт пропуску «Краковець-Корчова» (Львівська обл.) в напрямку в’їзд в Україну заїхав рейсовий автобус під керуванням громадянина України.



У митній декларації водій заявив про наявність у нього зубних щіток та рукавиць. Однак під час митного огляду у вантажному відсіку автобуса було виявлено коробки, в яких містились тонометри, інгалятори, іригатори, безконтактні термометри тощо. Загалом було виявлено 138 шт. медичних приладів та предметів сангігієни.

Так, громадянин не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню. Пізніше водій зізнався, що цей товар його попросили перевезти через кордон до Львова.

За цим фактом працівники Львівської митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справа скеровується до суду для розгляду та прийняття рішення.