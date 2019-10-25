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На Донбасі загинув нацгвардієць
|Суспільство | 24-10-2019, 00:42
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|23 жовтня під час виконання бойової задачі на Донбасі загинув старшина Дмитро Антиков.
Джерело: Facebook-сторінка Бригади швидкого реагування Нацгвардії
Деталі: Антиков був головний старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї.
Нагадаємо:
22 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.
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