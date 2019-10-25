ОБСЄ знову фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі Суспільство | 24-10-2019, 08:43 0 77 22 жовтня спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у порівнянні з попередньою добою.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ



Деталі: Проте в Луганській області місія відзначила зменшення кількості таких порушень.



21 жовтня спостерігачі зафіксували 80 вибухів, натомість наступного дня кількість порушень режиму "тиші" зросла до 430.



Дослівно: "Обмеження свободи пересування СММ тривали, зокрема в пункті пропуску на кордоні поблизу непідконтрольної урядові Вознесенівки та на залізничній станції у цьому населеному пункті".



Нагадаємо:



21 жовтня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші", у порівнянні з попередньою добою.