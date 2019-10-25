Закарпатські митники вилучили в українця 55 автомобільних шин Суспільство | 24-10-2019, 10:21 0 96



В зоні митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне ввезення на територію України автомобільних шин бувших у використанні.

Встановлено, що 24 жовтня, на митний пост заїхав пасажирський мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 319CDI» під керуванням громадянина України. Українець повертався зі Словаччини, де перебував у приватних справах. Для проходження митного контролю обрав «червоний коридор».

В ході митного контролю транспортного засобу та особистих речей громадянина, працівники митниці виявили 5 автомобільних шин, бувших у використанні, які українець зазначив у митній декларації, та 55 шин, які не були вказані в митній декларації та незаявлені при усному опитуванні.

Вартість виявленого незаявленого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Таким чином громадянин не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в кількості, яку він переміщував через митний кордон, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та обмежені для переміщення через кордон.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, шини вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС

