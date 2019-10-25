НА БУКОВИНІ СЛУЖБОВІ ТВАРИНИ ПРИКОРДОННИКІВ ДОПОМОГЛИ ВИЯВИТИ ВЖЕ ТРЕТЬОГО ПРАВОПОРУШНИКА Суспільство | 24-10-2019, 10:22 0 77 НА БУКОВИНІ СЛУЖБОВІ ТВАРИНИ ПРИКОРДОННИКІВ ДОПОМОГЛИ ВИЯВИТИ ВЖЕ ТРЕТЬОГО ПРАВОПОРУШНИКА



У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, прикордонний собака допоміг охоронцям кордону затримати буковинця, що вів спостереження за прикордонними нарядами.

Чоловіка затримали вчора, 23 жовтня, прикордонники відділення «Фальків». Військовослужбовці виявили невідомого за кілька сотень метрів від кордону, неподалік загороджувального паркану. Варто сказати, що на слід правопорушника допоміг вийти службовий собака.

Використати тактику втечі правопорушник не зміг, пильний погляд службової тварини жодних шансів на втечу не давав. Під час огляду чоловіка прикордонники у нього виявили радіостанцію «Байкал» та два мобільні телефони. Імовірніше за допомогою радіостанції правопорушник коригував дії своїх спільників та надавав інформацію про місце перебування прикордонних нарядів.

Наразі порушнику загрожує адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

Нагадаємо, що днем раніше на цьому ж напрямку прикордонники за допомогою службових тварин вже затримували двох непроханих гостей, в межах відповідальності відділень інспекторів прикордонної служби «Красноїльськ» та «Фальків».



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону



