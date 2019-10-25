Прокуратура Львівщини видала до Німеччини іноземного зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку Суспільство | 24-10-2019, 13:48 0 93



Ідеться про 28-річного громадянина Сербії, якого 13.09.2019 затримали прикордонники у Львівському аеропорту під час здійснення контролю.

На виконання доручення Генеральної прокуратури України прокуратурою Львівської області забезпечено видачу зловмисника, якого розшукували правоохоронці ФРН для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого § 242, § 243 абзац 1 речення 2 № 3, § 244а, § 303, § 25 абзац 2, § 30 абзац 2, § 52 (крадіжка) КК Федеративної Республіки Німеччина.

Під час обрання йому тимчасового арешту, він звернувся з письмовою заявою про надання згоди на екстрадицію у спрощеному порядку.

Слідчий суддя районного суду міста Львова затвердив цю заяву та застосував до фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).

Відтак, 15.10.2019 іноземець вибув із «Львівської установи виконання покарань №19».





Пресслужба прокуратури Львівської області