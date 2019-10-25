Фізична особа-підприємець сплачує ЄСВ і при відсутності доходу, — ГУ ДПС у Львівській області Суспільство | 24-10-2019, 13:58 0 70 Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що в законодавство, яке регулює сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), були внесені зміни, які набули чинності з 1 січня 2017 року. Відповідно до них фізичні особи-підприємці зобов’язані щоквартально сплачувати ЄСВ за себе на рівні мінімального страхового внеску незалежно від того здійснюють чи ні вони підприємницьку діяльність, отримано дохід від такої діяльності чи ні.



«ФОП, державна реєстрація припинення яких не проведена, повинні сплачувати ЄСВ у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок — 22% від суми мінімальної заробітної плати.



На сьогодні це 2754,18 грн. на квартал.



Варто зазначити, що у цьому випадку фізичній особі — підприємцю зараховується страховий стаж для пенсії", — зазначили у Головному управлінні ДПС у Львівській області