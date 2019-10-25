З початку року до бюджету за результатами позовної роботи управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області надійшло 35 мільйонів гривень Суспільство | 24-10-2019, 14:00 0 75

В управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-вересня 2019 року на розгляді в судах різних інстанцій з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2630 справ на загальну суму 5 млрд. 425 млн. гривень, з них:

2138 перехідних справ (справ минулих років) на 4633,4 млн. грн.;

492 справи на 792,4 млн. грн. порушено у 2019 році.

У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у 2019 році станом на 01.10.2019, на користь територіальних органів ДПС у Львівській області вирішено 413 справ на суму 667 млн. грн., з них по 161 справі на суму 90 млн. грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 234 справи на суму 162,3 млн. грн., з них по 77 справах на суму 25 млн. грн. провадження закінчено.

Протягом січня-вересня 2019 pоку надiйшло вiд платникiв податкiв 16 скаpг (заяв, листів про надання відповіді) на 2 податкових повідомлення - рішення та на 14 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За дев’ять місяців 2019 pоку надiйшло 272 рішення про продовження строку розгляду скарг, якими зобов’язано надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.

За згаданий період підготовлено документи та скеровано 271 висновок щодо розгляду скарг платників податків до контролюючого органу вищого рівня.

За результатами проведеної позовної роботи управлінням правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області протягом дев’яти місяців поточного року до бюджету надійшло 35 мільйонів гривень.

