11 листопада – останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали цього року Суспільство | 24-10-2019, 14:01 0 112

Податковий кодекс визначає, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст.137 ПКУ. При цьому фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Разом з тим, Декларація вважається неподаною, якщо в Декларації не проставлені позначки про подання додатка ФЗ, форм фінансової звітності до Декларації та разом з відповідною Декларацією не подано фінансову звітність в установленому порядку.

Невиконання платником податків обов’язку щодо подання до контролюючого органу Декларації в порядку та строки, встановлені ПКУ, тягне за собою відповідальність, передбачену Податковим кодексом.

Зокрема, за неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ст. 49 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

