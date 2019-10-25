Сир у запасному колесі, кава у музичній колонці, цукерки у підкрильниках – громадяни «відзначились» новими сховками для переміщення товарів через кордон Суспільство | 24-10-2019, 14:01 0 77

Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФС виявили 17 випадків незаконного переміщення товарів через митний кордон України. Загалом вилучено близько тонни різних товарів: мобільні телефони, ноутбуки, одяг та взуття, автозапчастини, медичне обладнання та продукти харчування. Стосовно останніх, то громадяни намагались приховати їх у незвичних місцях автомобілів. Так, 35 кг твердого сиру громадянин приховав у запасному колесі автомобіля Volkswagen Transporter, ще 10 кг кави він примудрився розмістити у музичній колонці в багажному відділенні авто.

«Відзначився» і водій рейсового автобуса: у конструктивних порожнинах кузова, за передніми підкрильниками він приховав 380 кг жувальних цукерок.

В усіх випадках товари переміщували в Україну, їх вартість буде встановлено додатково, справи скерують до суду.



