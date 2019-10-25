Затверджено нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку Суспільство | 24-10-2019, 14:03 0 80



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 року №308 затверджено нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку. Зокрема:

- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;

- розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;

- запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;

- витяг з реєстру платників єдиного податку.

Зазначений наказ опубліковано в «Офіційному Віснику» 22 жовтня 2019 року за № 81 і цього ж дня набрав чинності.

Одночасно, відповідно до вищевказаного наказу, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року N 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік».

Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слід застосовувати нові форми заяви. Також з цієї дати для отримання витягу з Реєстру платників єдиного податку слід застосовувати нову форму запиту.

Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку можна подавати в паперовій формі або відправляти через Електронний кабінет платника податків.

Нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку розміщено на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області lv.tax.gov.ua за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/395277.html

