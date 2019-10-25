До уваги перевізників та суб’єктів ЗЕД! Суспільство | 24-10-2019, 16:46 0 90

У зоні діяльності митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС, на словацько-українському кордоні, на якому здійснюється митне оформлення вантажних транспортних засобів у напрямку «виїзд з України», накопичилась значна кількість вантажівок. Проте пункт пропуску працює в шатному режимі і оформляє транспортні засоби в межах пропускної здатності.

Наразі перед пунктом пропуску накопичилась черга із 350 вантажних транспортних засобів.

Основна причина – відсутність дозволів на міжнародні вантажні перевезення Республікою Польща. Це призвело до значного збільшення вантажних автомобілів, які раніше не рухались через зону діяльності Закарпатської митниці ДФС, зокрема, митного поста «Ужгород».

Закарпатські митники роблять все можливе, щоб перевізникам та суб’єктам ЗЕД доводилось проводити на кордоні найкоротші терміни. З метою уникнення черг просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливості, планувати перетин митного кордону через пункти пропуску зони діяльності інших митниць.

Закарпатська митниця ДФС

