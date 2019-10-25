Платники податків Тячівщини сплатили до місцевих бюджетів майже 256 млн гривень Суспільство | 24-10-2019, 16:47 0 92

Така сума податкових платежів спрямована до місцевої казни протягом січня-вересня 2019 року платниками Тячівщини. Ця сума на 53 млн грн, або 26,2% більша за сплату податків в районі протягом аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив напередодні, 23 жовтня 2019 року, під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, начальник Тячівського управління ДПС Євген Сима.

Учасники заходу обговорили наповнення місцевих бюджетів, зокрема, сплату єдиного податку, земельного податку, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, орендної плати, транспортного податку.

Крім того, податківці домовились із керівниками сільських, селищних рад про спільні підходи до роботи з податковими агентами з питань офіційного працевлаштування найманих осіб та ефективну взаємодію з детінізації доходів.

За матеріалами Тячівського управління

ГУ ДПС у Закарпатській області

