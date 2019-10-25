На Донбас заїхало 16 вантажівок з РФ Суспільство | 25-10-2019, 08:35 0 91 24 жовтня, на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов 88-й російський конвой у складі 16 вантажівок.



Джерело: звіт Спостережної місії ОБСЄ, передає Укрінформ.



"24 жовтня о 06:47 (за московським часом) 88-й російський конвой прибув до пункту пропуску "Донецьк". Загалом прикордонники та митники Російської Федерації перевірили 16 транспортних засобів перед тим, як вони проїхали на територію України. Усі 16 транспортних засобів повернулися до Російської Федерації о 14:00 24 жовтня", - зазначається у звіті.



За даними місії, конвой складався з 16 транспортних засобів: одна машина супроводу та 15 вантажних автомобілів, з яких два належали МНС РФ, решта - цивільні. На двох вантажних автомобілях також був напис "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".



Нагадаємо:



Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту протесту у зв’язку з незаконним в’їздом на окуповану території України 87- го псевдо-"гуманітарного" конвоя російських вантажівок.