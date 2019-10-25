В Туреччині постраждали десять українських туристів Суспільство | 25-10-2019, 08:39 0 90 На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.



Джерело: українька правда



"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів", - зазначено у повідомленні.



Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.



Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям. За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.