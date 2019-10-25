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ООС: 25 обстрілів, один поранений
|Суспільство | 25-10-2019, 08:42
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|24 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: звіт ООС
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстріліі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів.
"Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - повідомили військові.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.
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