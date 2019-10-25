ООС: 25 обстрілів, один поранений Суспільство | 25-10-2019, 08:42 0 93 24 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: звіт ООС



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстріліі.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів.



"Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - повідомили військові.



З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.