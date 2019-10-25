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Громадяни можуть перевірити стан розрахунків з бюджетом в Електронному кабінеті
|Суспільство | 25-10-2019, 14:39
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що громадяни в Електронному кабінеті за наявності цифрового підпису можуть побачити сформовані повідомлення-рішення про суми нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, транспортного податку та плати за землю.
Тут також розміщено дані щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі тощо) та стосовно яких сформовано податкові повідомлення-рішення.
В приватній частині Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) у сервісі «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань.
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