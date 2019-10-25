Понад 311 млн грн податкових боргів погашено на Львівщині з початку 2019 року Суспільство | 25-10-2019, 14:41 0 62

З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму 374,5 млн. гривень;

- направлено 78 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 63,8 млн. грн., судами задоволено 33 позови на суму 13,8 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 23,1 млн. гривень;

- направлено 6 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 3,3 млн. грн., задоволено 7 позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 24,2 млн. гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-вересня 2019 року погашено 311,6 млн. грн. податкових боргів, в тому числі:

- живими коштами – 204,0 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше);

- щляхом списання боргу – 107,6 млн. гривень (за рахунок ліквідації підприємств-банкрутів та списання безнадійного боргу, стосовно якого минув строк давності).

Сума податкового боргу до Зведеного бюджету України станом на 01.10.2019 року склала 3 712,3 млн. гривень.

Інформація про суб’єктів господарювання Львівщини, які мають податковий борг, розміщена в розділі «Переліки» на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та Офіційному порталі ДПС України (tax.gov.ua) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html

