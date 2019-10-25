Де дізнатися нові реквізити рахунків для сплати податків, які діють з 1 жовтня...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 25/10/2019 ГРОМАДЯНИН РУМУНІЇ ЧЕРЕЗ 140 ПАЧОК СИГАРЕТ ВТРАТИВ «ФОРД» ЗА 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ...>> У Львові вперше відбудеться форум для жінок «Superwoman Lviv»...>> Львів’ян запрошують стати донорами на Red Brunch для потреб онкохворих людей...>> На баланс ЛКП «Львівавтодор» передали 5 світлофорних об’єктів...>> Учні шкіл мікрорайону Рясне відвідали Щирецьку сонячну електростанцію у рамках проєкту «Рясне — район зелених технологій»...>> «Покращення позицій України у рейтингу Doing Business-2020 підвищить інвестиційну привабливість Львова», — Роман Старецький...>> Громадяни можуть перевірити стан розрахунків з бюджетом в Електронному кабінеті, — ГУ ДПС Львівської області...>> На Грибовицьому полігоні виконали 80% запланованих підготовчих робіт із рекультивації...>> Відкриті дані – відкритість ДПС...>> Підприємства Львівського ОУЛМГ успішно пройшли черговий наглядовий аудит з лісової сертифікації...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За хуліганство львів’янину загрожує 7 років позбавлення волі...
25-10-2019, 14:11  >>> 
Македонця, який намагався вбити свою дружину, посадили під варту на Львівщині...
25-10-2019, 14:11  >>> 
Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі...
25-10-2019, 08:36  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію...
25-10-2019, 02:13  >>> 
Міська дитяча лікарня Львова отримала 4 надсучасні інкубатори для виходжування новонароджених діток...
15-10-2019, 16:55  >>> 
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 

Де дізнатися нові реквізити рахунків для сплати податків, які діють з 1 жовтня

Суспільство | 25-10-2019, 14:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    

У головному податковому органі Закарпаття нагадують, що з 1 жовтня 2019 року, у зв’язку з переходом Державної податкової служби України на міжнародні стандарти IBAN, Державною казначейською службою України відкрито нові бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів.
Дізнатися про актуальні реквізити рахунків для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до бюджету закарпатські платники податків можуть з таких джерел:
- на офіційному веб-порталі «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області» за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
- у приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС.
- у контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
ГРОМАДЯНИН РУМУНІЇ ЧЕРЕЗ 140 ПАЧОК СИГАРЕТ ВТРАТИВ «ФОРД» ЗА 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ...
25-10-2019, 17:01  >>> 
Відкриті дані – відкритість ДПС...
25-10-2019, 15:26  >>> 
Великими платниками перераховано до державного бюджету майже 4 мільярди гривень податку на додану вартість...
25-10-2019, 15:22  >>> 
28 медалей різного ґатунку на рахунку збірної Збройних Сил України на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців у Китаї...
25-10-2019, 15:21  >>> 
На Луганщині затримали причетного до НЗФ жителя Маріуполя...
25-10-2019, 15:17  >>> 
У ТЯЧЕВІ ПРИКОРДОННИКИ РОЗПОВІЛИ МІСТЯНАМ ПРО СПЕЦИФІКУ СВОЄЇ ПРОФЕСІЇ...
25-10-2019, 14:43  >>> 
Де дізнатися нові реквізити рахунків для сплати податків, які діють з 1 жовтня...
25-10-2019, 14:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: рейтинг Doing business, затримання в Запоріжжі...
25-10-2019, 08:49  >>> 
Головні новини середи і ночі: хабарництво слуг, Дубінський і детектор брехні...
24-10-2019, 08:48  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: детектор брехні для "слуг" та арешт Микитася...
23-10-2019, 08:29  >>> 
   ПолітикаПолітика
Аваков відповів США на спробу назвати "Азов" терористичною організацією...
25-10-2019, 10:23  >>> 
Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії...
25-10-2019, 08:50  >>> 
САП розслідує скандальну переписку "слуги" Медяника...
25-10-2019, 02:12  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Білий дім планує відновити торгові привілеї для України — Washington Post...
25-10-2019, 08:37  >>> 
Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро...
24-10-2019, 09:37  >>> 
Україна піднялась в рейтингу Doing business...
24-10-2019, 08:45  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ГРОМАДЯНИН РУМУНІЇ ЧЕРЕЗ 140 ПАЧОК СИГАРЕТ ВТРАТИВ «ФОРД» ЗА 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ...
25-10-2019, 17:01  >>> 
Відкриті дані – відкритість ДПС...
25-10-2019, 15:26  >>> 
Великими платниками перераховано до державного бюджету майже 4 мільярди гривень податку на додану вартість...
25-10-2019, 15:22  >>> 
   ВладаВлада
Порошенко пропонує Раді просити плану дій щодо членства у НАТО...
25-10-2019, 09:02  >>> 
Трамп каже, що не знає Тейлора, керівника дипмісії в Україні...
24-10-2019, 08:34  >>> 
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк...
24-10-2019, 08:28  >>> 
   КультураКультура
Сенцов отримав нагороду Польської кіноакадемії...
23-10-2019, 08:21  >>> 
Мощі святого апостола Андрія Первозванного 20 жовтня привезуть до Львова...
15-10-2019, 16:57  >>> 
У Львові відбулась урочиста академія з нагоди 30-ліття діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької...
04-10-2019, 17:38  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:01 ГРОМАДЯНИН РУМУНІЇ ЧЕРЕЗ 140 ПАЧОК СИГАРЕТ ВТРАТИВ «ФОРД» ЗА 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
16:58 У Львові вперше відбудеться форум для жінок «Superwoman Lviv»
16:56 Львів’ян запрошують стати донорами на Red Brunch для потреб онкохворих людей
16:55 На баланс ЛКП «Львівавтодор» передали 5 світлофорних об’єктів
16:55 Учні шкіл мікрорайону Рясне відвідали Щирецьку сонячну електростанцію у рамках проєкту «Рясне — район зелених технологій»
16:54 «Покращення позицій України у рейтингу Doing Business-2020 підвищить інвестиційну привабливість Львова», — Роман Старецький
16:53 Громадяни можуть перевірити стан розрахунків з бюджетом в Електронному кабінеті, — ГУ ДПС Львівської області
16:52 На Грибовицьому полігоні виконали 80% запланованих підготовчих робіт із рекультивації
15:26 Відкриті дані – відкритість ДПС
15:24 Підприємства Львівського ОУЛМГ успішно пройшли черговий наглядовий аудит з лісової сертифікації

   Анонси
У Львові відбудеться XIV Всеукраїнський жіночий фестиваль «Аніма»...
25-10-2019, 14:30  >>> 
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
Молодь запрошують на зустріч Тезе у Вроцлаві...
07-10-2019, 16:20  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования