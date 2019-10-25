Де дізнатися нові реквізити рахунків для сплати податків, які діють з 1 жовтня Суспільство | 25-10-2019, 14:42 0 61

У головному податковому органі Закарпаття нагадують, що з 1 жовтня 2019 року, у зв’язку з переходом Державної податкової служби України на міжнародні стандарти IBAN, Державною казначейською службою України відкрито нові бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів.

Дізнатися про актуальні реквізити рахунків для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до бюджету закарпатські платники податків можуть з таких джерел:

- на офіційному веб-порталі «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області» за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

- у приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС.

- у контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

