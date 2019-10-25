У ТЯЧЕВІ ПРИКОРДОННИКИ РОЗПОВІЛИ МІСТЯНАМ ПРО СПЕЦИФІКУ СВОЄЇ ПРОФЕСІЇ Суспільство | 25-10-2019, 14:43 0 54 Прикордонники Мукачівського загону спільно з начальником відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління прийняли участь у проведенні "Дня кар'єри", організованого Тячівським районним центром зайнятості.

Усі мешканці та гості міста могли на власні очі побачити зразки автомобільної техніки, спеціальних технічних засобів та зброї, які використовують у своїй повсякденній діяльності охоронці держрубежів. Кінологи ж продемонстрували роботу службових собак по виявленню зброї та затриманню правопорушників.

Впродовж проведення заходу прикордонники розповідали присутнім про специфіку своєї професії та про умови прийняття на військову службу за контрактом. Варто зазначити, що на сьогоднішній день усі громадяни України віком від 18 до 45 років, які мають повну середню освіту та належний стан здоров'я, можуть стати прикордонником.

Для цього лише потрібно зателефонувати за телефоном:0313121261, 0679540077, 0663484710, або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



