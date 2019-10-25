На Луганщині затримали причетного до НЗФ жителя Маріуполя Суспільство | 25-10-2019, 15:17 0 54

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=jGYsBvkAlfs&feature=youtu.be





Члена незаконних збройних формувань затримали в пункті пропуску «Мілове», що на кордоні з Росією, військовослужбовці Луганського прикордонного загону. Викрити колаборанта вдалося військовослужбовцям загону та оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в тісній співпраці зі співробітниками ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.



49-річний уродженець м. Маріуполь розповів, що свого часу закінчив вище артилерійське училище в м. Коломенськ. Маючи фахову освіту, влітку 2014 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого «ополчення» у м. Слов’янськ, а саме - здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння. Згодом у складі т.з. «1-ї Слов’янської механізованої бригади ДНР» брав участь на посаді «старшого офіцера батареї» у т.з. «обороні Сніжного» проти ЗС України, здійснював організацію системи вогню НЗФ, в т.ч. у боях в районі Саур-Могили. У період з весни 2015 р. до середини серпня 2017р. «проходив службу» на посаді заступника начальника відділення артилерії «5-ї механізованої бригади ДНР» у м. Макіївка та м. Докучаєвськ Донецької області.



Зі слів чоловіка встановлено, що на територію України він слідував, оскільки розчарувався у суспільно-політичній ситуації на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.



Під час огляду його особистих речей, правоохоронці виявили «Удостоверение личности» міністерства оборони «ДНР», а також витяг з так званого «наказу міністерства оборони «ДНР» про присвоєння чоловіку військового звання «капітан».



Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка передано представникам СБУ для прийняття подальшого правового рішення.



